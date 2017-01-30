Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина

Украина входит в первую десятку экспортёров оружия. Фокус узнал, какие именно виды вооружения идут на экспорт и куда

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), Украина занимает 2,6% мирового рынка. Проблема только в том, что в отличие от большинства стран, опередивших Украину в рейтинге, этот экспорт — заслуга ещё советских оборонных запасов. Президент Пётр Порошенко заявил, что нужно наращивать экспорт вооружения, произведённого в Украине, анонсировав разработку программы обновления производственных фондов.

В военное время экспорт украинских вооружений упал в объёме и только в 2016 тенденция стала меняться. За прошлый год государственный концерн "Укроборонпром" увеличил продажу оборонки за рубеж на четверть, до $756 млн. Значительно возросло и количество частных игроков, которые уже контролируют около 62% украинского рынка. Позиции Укроборонпрома в мировом рейтинге производителей вооружения упали на 32 пункта — с 58-го Украина опустилась на 90-е место.

Главные потенциальные покупатели украинского вооружения — Китай, Индия, Саудовская Аравия, Казахстан, Азербайджан, Пакистан и несколько африканских стран — Алжир, Египет, Ангола, Нигерия, Замбия, Эфиопия. Абсолютный рекордсмен, конечно, Китай — на него приходится 26% импорта украинских вооружений за 2011–2015 годы. Впрочем, сейчас Минобороны не меньшие надежды возлагает на сотрудничество с Индией и Саудовской Аравией. За счёт предыдущих лет на втором месте рейтинга украинского экспорта оказалась Россия, хотя сотрудничество с Москвой в оборонной сфере прекратилось после июня 2014 года.

Китай

Экспорт — винтовки, самолётные двигатели

Китай, как и Индия, традиционно российский рынок экспорта вооружений. Украине, тем не менее, удалось на нём успешно закрепиться. Например, в прошлом году на выставке Airshow China страны договорились о совместном производстве оружия.

В 2014-м украинское вооружение составило 13% общего импорта оборонной продукции Китая (Россия тогда превзошла Украину в пять раз). Украинские предприятия "Антонов" и "Мотор Січ" продают в Пекину двигатели АИ-222-25. В планах совместное производство вертолётных двигателей.

Одновременно с этим Китай выступает и конкурентом Украины на рынке вооружений. После задержки поставки партии из 49 украинских танков "Оплот" в Таиланд, там заявили, что сократят покупки у Украины и компенсируют их китайскими танками.

Индия

Экспорт — газовые турбины, модернизация и производство военно-транспортных самолётов

До 2012 Украина заключила с Индией контракт на модернизацию военно-транспортных Ан-32 на $400 млн, поставки турбин "Заря-Машпроект" и самолётных двигателей на сумму $110 млн. В 2016 году на DefExpо-2016 Минобороны Украины подписало с индийским министерством и рядом компаний ВПК Индии 15 меморандумов о сотрудничестве. Они включают производство военно-транспортных самолётов и поставки газотурбинных установок (снова производства "Заря-Машпроект") для индийских военных кораблей.

Одновременно с подписанием выгодных для Украины меморандумов Индия отказалась от предложения "Антонова" по поставке Индии морских патрульных самолётов Ан-148МП, которые разрабатываются на основе регионального лайнера Ан-148. Вместо этого Дели выбрал самолёты Do-228, построенные местной компанией Hindustan Aeronautics Limited в Канпуре.

Саудовская Аравия

Экспорт — перспективы совместного производства самолётов Ан-132, поставок 30 самолётов Ан-178

В отчётах службы экспортного контроля Украины за 2015 год нет ни одного упоминания о поставках вооружения Саудовской Аравии. Тем не менее, по данным Укроборонпрома, именно Саудовская Аравия была лидером по объёмам подписанных контрактов на поставку украинского вооружения. Из открытой информации на сайте Укроборонпрома — только планы производства самолётов Ан-132 в Саудовской Аравии фирмой Taqnia совместно с украинским ГП "Антонов", а также перспективы поставок 30 украинских самолётов Ан-178 для военно-воздушных сил Саудовской Аравии. Стоимость контрактов с Саудовской Аравией отдельно тоже неизвестна. Называется цифра вместе с экспортом в Ирак — $1 млрд.

США

Экспорт — винтовки и карабины, переносные противотанковые ружья, ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов

В Украине одна из наиболее болезненных тем в сотрудничестве с США — получение помощи в виде вооружений летального характера. За время администрации Обамы добиться этого не удалось. Скорее всего, не удастся и с новым американским президентом. Тем временем Украина беспрепятственно экспортирует Вашингтону свои вооружения. Только в 2015 году Киев поставил США 10 тысяч винтовок и карабинов, 89 переносных противотанковых орудий и 226 ракет для ПЗРК. Все, кроме последнего, — оружие, оставшееся ещё с советских времён. В 2014 году кроме приблизительно такого же количества винтовок Украина продала США ещё и один БТР-4.

Таиланд

Экспорт — БТР, БМ

В 2015-м Таиланд оказался единственным направлением экспорта украинских боевых бронированных машин. Бангкок тогда получил 20 машин БТР разного класса, а также 5 БМ "Оплот". Харьковский завод им. Малышева обещал к декабрю 2015 года произвести 49 БТР, заказанных Таиландом. С согласованием Министерства обороны в 2016 году контракт, заключённый в далёком в 2011 году, должен был быть выполнен. Общая стоимость контракта — более $200 млн. Выполнить его в срок не удалось. Пока Украина неуверенно называет дату — конец 2017 года, Таиланд ищет замену украинским "Оплотам" на китайском рынке. Бангкок уже договорился о поставке 28 китайских VT-4.

Нигерия

Экспорт — танки, артиллерийские системы крупного калибра

Экспорт украинских вооружений в Нигерию — классический пример распродажи старого советского оружия. Возле такой номенклатуры в отчётах SIPRI указывается: second hand. По информации за 2015 год, Украина поставила в Нигерию 11 советских танков Т-72М1 и 12 артиллерийских систем крупного калибра Д-30.

Замбия

Экспорт — винтовки и карабины, штурмовые винтовки, лёгкие пулемёты

В Замбию Украина поставляет исключительно стрелковое оружие. В 2015 году Киев экспортировал в Лусаку 2544 винтовки советского производства, 104 штурмовые винтовки и 17 лёгких пулемётов. До этого Замбия не числилась в украинских контрактах на поставку стрелкового вооружения.