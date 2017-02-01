Во всех 30-ти пунктах обогрева Киева начали принимать вещи для людей, пострадавших от обстрелов Авдеевки. Об этом сообщила пресс-служба управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Прежде всего нужны одеяла, теплая зимняя одежда (в том числе перчатки, шапки и теплые носки), свечи и подгузники для детей и для взрослых.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

В домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую пищу, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты.