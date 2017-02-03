Бандформирования "ДНР" приведены в полную боевую готовность, - Тымчук

В Донецке в здании "МЧС ДНР" Александр Захарченко провел видеоконференцию с руководителями городских и районных "администраций" и представителями "правоохранительных органов "ДНР".

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.



По его словам, в ходе конференции Захарченко сообщил о своем приказе привести личный состав бандформирований "ДНР" во всех местах дислокации в полную боевую готовность и приказал гражданским "администрациям" оказывать полное содействие командирам боевиков.

Также было акцентировано внимание на необходимости подготовки мест для эвакуации жителей из Ясиноватой, Макеевки и Донецка "в случае наступления ВСУ".

"Руководство "ДНР" сообщило представителям медицинских заведений о дальнейшем обострении ситуации на линии фронта и введении в связи с этим дополнительных дежурств; в больницах "ДНР" ускорен процесс выписки пациентов из числа гражданского населения с целью освобождения койко-мест для раненых боевиков; в Донецкой областной травматологической больнице для них зарезервировано 200 мест (более 100 из них - уже заняты)", - написал Тымчук.



По его словам, в Ясиноватой и западных районах Донецка продолжаются обходы жилых домов представителями "полиции" и ЖКХ "ДНР", с рекомендациями всем жителям находиться в подвалах и бомбоубежищах.



В Макеевке врачи всех уровней обязаны круглосуточно находиться на рабочих местах в ожидании особых распоряжений.