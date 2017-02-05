Жители оккупированного Донбасса и переселенцы должны получать соцвыплаты, - координатор ООН в Украине

В Организации Объединенных Наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер в интервью ZN,ua.

По его словам, у организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.

"Обычно я правительство не обсуждаю, поскольку считаю, что лучше и эффективнее — работать с ним непосредственно. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются ли пенсионерами или ВПЛ", - подчеркнул представитель ООН.

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Вокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по вопросу социальных выплат и пенсий.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что жители оккупированных территорий Донбасса смогут получить пенсии за все время пребывания под контролем боевиков.