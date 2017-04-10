Украина пообещала МВФ защитить украинские "дочки" российских банков, - Гонтарева

Ситуация вокруг этих банков стала одной из причин переноса заседания совета директоров МВФ в марте

Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом защитить украинские дочерние структуры российских государственных банков от незаконных действий. Об этом завила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга в НБУ, передает УНИАН.

По ее словам, Фонд был обеспокоен ситуацией вокруг этих банков, и это стало одной из причин переноса заседания Совета директоров МВФ в марте наряду с пересмотром прогнозов.

"Все должно быть законным путем", - подчеркнула Гонтарева.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, ВиЭс Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк – сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.

В Украине банки с российским капиталом неоднократно подвергались атакам активистов.