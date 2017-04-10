Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » США, Канада и Мексика хотят вместе провести ЧМ-2026 по футболу

США, Канада и Мексика хотят вместе провести ЧМ-2026 по футболу

США, Канада и Мексика хотят вместе провести ЧМ-2026 по футболу
Кубок мира по футболу / Фото из открытых источников

Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года

10.04.17 28
0000

На проведение чемпионата мира 2026 года по футболу уже претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

США, Канада и Мексика также решили подать общую заявку на проведение .

Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции представителей трех футбольных федераций в Нью-Йорке.

Согласно проекту, 60 матчей должны пройти на территории США, Канада и Мексика примут по 10 встреч. Глава Федерации футбола США отметил, что правительство США оказывает полную поддержку этому проекту.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970 и 1986 годах, Канада ни разу не принимала мировое первенство.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно. Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В преддверии ЧМ-2018 в России ужесточили наказание для агрессивных болельщиковФФУ оштрафовала "Динамо" на 100 тыс. гривенСуркису могут урезать полномочия в УЕФА

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3406
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 13301
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8682
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 1998
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2158
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5864
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 24071
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3418
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 34354
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 782
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 30553 / 33238
  2. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 12175 / 13465
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 8413 / 24071
  4. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 6667 / 7559
  5. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 4447 / 13301
  6. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 3789 / 34354
  7. Романа Безсмертного оштрафовали на 5 тысяч гривен 2675 / 3018
  8. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 2305 / 5326
  9. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 2257 / 2583
  10. Харьковский бронетанковый завод показал, как проверяет танки перед отправкой в ВСУ 1940 / 2142
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 105 / 33238
  2. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 46 / 24071
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 39 / 7559
  4. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 38 / 13301
  5. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 16 / 34354
  6. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 16 / 13465
  7. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 10 / 3406
  8. Спросите себя сами. 7 вопросов, которые помогут выявить фейковую дружбу 10 / 2583
  9. Пасхальный тур. 10 самых интересных церквей Украины 9 / 1256
  10. Гори-гори ясно. Как умышленные и бездумные поджоги приводят к катастрофе экосистемы 8 / 713
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.