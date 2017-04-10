США, Канада и Мексика хотят вместе провести ЧМ-2026 по футболу

Кубок мира по футболу / Фото из открытых источников

Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года

На проведение чемпионата мира 2026 года по футболу уже претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно.

США, Канада и Мексика также решили подать общую заявку на проведение .

Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции представителей трех футбольных федераций в Нью-Йорке.

Согласно проекту, 60 матчей должны пройти на территории США, Канада и Мексика примут по 10 встреч. Глава Федерации футбола США отметил, что правительство США оказывает полную поддержку этому проекту.

В последний раз чемпионат мира проходил в Северной Америке в 1994 году, тогда турнир принимали США. В Мексике соревнования проходили дважды - в 1970 и 1986 годах, Канада ни разу не принимала мировое первенство.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных согласно решению совета Международной федерации футбола (ФИФА) от 10 января. На проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией, рассчитывающие принять мировое первенство совместно. Место проведения турнира будет названо в мае 2020 года.