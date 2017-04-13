В Николаевской и Одесской областях администрации не выделили бюджетные средства на закупку лекарств в аптеках

В большинстве областей Украины в аптеках есть бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом II, предусмотренные правительственной программой "Доступные лекарства". Однако медикаменты пока недоступны в Николаевской и Одесской областях. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии телеканалу 112.ua.

В указанных областях не все администрации распределили средства из госбюджета, выделенные местным общинам, и аптеки не закупили лекарств.

"Николаевская и Одесская области - сейчас опять не пришли средства. На уровне облгосадминистраций еще не спустили финансы в свои общины, но в большинстве других областей программа заработала. У нас сейчас подключилось около 2 тыс. аптек. Это достаточно хорошо, но мы бы хотели, чтобы было больше", - заявила Супрун.

Напомним, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", которая позволит гражданам получать ряд препаратов бесплатно или с небольшой доплатой. Программа действует на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.

Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.