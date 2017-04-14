Начало вооруженного конфликта в Донбассе в 2014-ом было неизбежно, - Турчинов

В начале оккупации Донбасса руководители украинских силовых подразделений пытались проводить переговоры, однако позже стало понятно, что все указания идут из России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ВВС-Украина.

"Когда в Донецке и Луганске захватили админздания, откомандированные туда руководители силовых подразделений начали переговоры по их освобождению вместо применения силы. Но прошло несколько дней, и стало понятно, что это тупик: те, кто там сидят, не принимают решений. Оперативные разработки показывали, что они постоянно общаются с Россией. Было несложно увидеть, что российские кураторы давали команду держаться, вооружаться и ждать подкрепления. Поэтому вести переговоры на моем уровне просто не имело смысла", - сказал Турчинов.

По словам Турчинова, было понятно, что в Донбассе имеет место российская агрессия, а не местный сепаратизм.

"Вообще же, информация, которую мы получали по мере восстановления работы разведки и СБУ, гласила, что это - не местный сепаратизм. Что все эти Губарев, Пушилины, Болотов - это прикрытие для военной операции. Мы понимали, что имеем дело с российской агрессией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, при сегодняшней расстановке сил Украине достаточно месяца, чтобы полностью "очистить" территорию Донбасса от боевиков.