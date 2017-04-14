Пасха в Киеве пройдет без металлодетекторов, - полиция

Информации о готовящихся провокациях у правоохранителей нет

У полиции Киева нет информации о готовящихся инцидентах и провокациях на период пасхальных праздников. Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Интерфакс-Украина.

"В целом, кроме рисков, которые у нас есть постоянно, мы пока не имеем информации, угрожающей или которая требует дополнительных мер безопасности", - подчеркнул он.

В связи с этим в центре столицы не планируется установка рамок металлодетекторов или ограничение движения.

"Ни рамок, ни металлодетекторов использовать не будем", - подчеркнул Крищенко. По его прогнозам, на пасхальные праздники Киев может посетить до 1 млн туристов.

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Движение на центральных улицах, кроме Крещатика, также перекрываться не будет.

Крищенко напомнил, что полиция Киева работает в усиленном режиме накануне Евровидения, а на пасхальные праздники дополнительно будут привлечены к обеспечению безопасности еще 1,5 тыс. полицейских. Особое внимание будет уделено обеспечению правопорядка возле культовых сооружений.

15-16 апреля в 136 культовых сооружениях столицы будут проходить богослужения: киевские полицейские усилят меры безопасности возле церквей и храмов.

"У лиц, которые будут вызывать подозрение, полиция в рамках действующего законодательства может проверять вещи", - пояснил он.

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Кроме того, начальник киевского главка добавил, что будут усилены и группы взрывотехников, так как накануне уже была информация о якобы минировании одного из храмов.

Крищенко также сообщил об усилении нарядов полиции и возможных дополнительных проверках в метрополитене 15-16 апреля.