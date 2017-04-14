Порошенко подписал закон о свободе передвижения переселенцев

Нормы этого закона согласованы с нормами закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц

В сведения о месте пребывания лица больше не требуется добавлять справку о взятии на учет переселенцев - президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Согласно закону справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица", - сообщили в АП.

Таким образом, нормы закона о свободе передвижения и свободном выборе места проживания согласованы с нормами другого закона - об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада устранила дискриминацию в части оплаты коммунальных услуг внутренними переселенцами, которые проживают в местах компактного поселения.