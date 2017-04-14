Украинский "Сбербанк" разрешил снятие наличных

Временное ограничение по карточным счетам для физических лиц отменено.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"С 14.04.2017 года отменяются все ранее установленные временные лимиты на совершение наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте", - говорится в сообщении.
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"Начиная с указанной даты, выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карты будут осуществляться без ограничений по сумме", - сообщается на сайте банка.
Напомним, документы о продаже Сбербанка в НБУ еще не поступили.