СБУ обнаружила в Киеве подпольную типографию сепаратистов

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольную типографию, которая печатала фальшивые документы для сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В течение двух последних лет типография изготавливала для террористов "ЛНР"-"ДНР" и представителей российских спецслужб поддельные документы об образовании, водительские права, свидетельства на право собственности, паспорта, виды на жительство и т.п.

Во время обысков следователи обнаружили, в частности, фальшивые дипломы о высшем образовании боевиков "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу "Док" и Александра Галани - "Майор", а также одного из главарей банды "Призрак" Леонида Ковалева по кличке "Борец", находящихся в розыске.

Изъято большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельные паспорта, водительские и служебные удостоверения, печати и клише. Также изъята компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ сообщила, что российские спецслужбы планируют в ближайшие недели организовать в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях провокации на национальной почве.