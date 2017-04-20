В Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проходят учения по сценарию "необъявленной войны".
Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"В Николаевской области продолжаются учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация", - рассказал офицер.
Сценарий военных учений приближен к условиям "реальной обстановки".
"Речь идет о необъявленной войне", - пояснил Мотузяник.
Пресс-секретарь сообщил, что батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования.
"Значительная часть этих задач выполняется ночью", - рассказал представитель Минобороны.
Кроме того, в Харькове, отметил он, продолжаются учебные сборы гранатометчиков Национальной гвардии Украины. Занятиями руководят инструкторы, которые прошли курс соответствующей подготовки в учебном центре Нацгвардии.
"В течение сборов участники будут учиться обустраивать и маскировать огневые позиции, вести наблюдение и разведывать цели, готовить исходные данные для стрельбы. Позже в рамках учений пройдут стрельбы", - отметил Мотузяник.
Фото: mil.gov.ua
Накануне ВСУ провели учения с боевой стрельбой из зениток на востоке страны.