В учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговая артиллерия и авиация

В Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проходят учения по сценарию "необъявленной войны".

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В Николаевской области продолжаются учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация", - рассказал офицер.

Сценарий военных учений приближен к условиям "реальной обстановки".

"Речь идет о необъявленной войне", - пояснил Мотузяник.

Пресс-секретарь сообщил, что батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования.

"Значительная часть этих задач выполняется ночью", - рассказал представитель Минобороны.

Кроме того, в Харькове, отметил он, продолжаются учебные сборы гранатометчиков Национальной гвардии Украины. Занятиями руководят инструкторы, которые прошли курс соответствующей подготовки в учебном центре Нацгвардии.

"В течение сборов участники будут учиться обустраивать и маскировать огневые позиции, вести наблюдение и разведывать цели, готовить исходные данные для стрельбы. Позже в рамках учений пройдут стрельбы", - отметил Мотузяник.





































Фото: mil.gov.ua

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