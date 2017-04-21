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Видео В СНБО показали, как модернизировали ВСУ за последние три года

<span class="label red">Видео</span> В СНБО показали, как модернизировали ВСУ за последние три года
Александр Турчинов / Фото: УНИАН

Помимо всего прочего было разработано и произведено принципиально новое вооружение

21.04.17 949
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Секретарь СНБО Александр Турчинов обнародовал видеоролик, в котором показана модернизация сектора безопасности и обороны Украины в течение 2014-2017 годов.

В видео говорится, что оборонный бюджет за три года вырос почти в 10 раз. Кроме того, за этот период повышен боевой потенциал военных подразделений: беспилотных авиационных комплексов, средств контрбатарейной борьбы, средств связи разведывательной техники и радиоэлектронной борьбы.

Также было разработано и произведено принципиально новое вооружение: наземные радиолокаторы ближнего действия; минометы калибров 120 мм и 82 мм; автоматизированные комплексы разведки; автоматические гранаты; противотанковые комплексы.

Воздушные силы ВСУ получили модернизированные самолеты Миг-29, Су-27, Су-25М, Л-39; вертолеты Ми-8, Ми-24; радиолокационную технику и средства связи.

Кроме того, было разработано ракетно-реактивное вооружение.

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