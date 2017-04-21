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Поиск членов экипажа судна "Герои Арсенала" прекращен

Поиск членов экипажа судна "Герои Арсенала" прекращен
Фото: RT

Жертв кораблекрушения искали 13 кораблей и два вертолета

21.04.17 141
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Активная фаза поисково-спасательной операции в районе аварии сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море завершена. Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного флота России.

"В связи с тем, что район, в котором произошла авария, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия... отсутствие какой-либо разумной надежды на обнаружение тех членов экипажа, которые выжили, было принято решение о прекращении активной фазы морского поиска. Продолжается поиск пропавших членов экипажа судами, которые проходят мимо", – говорится в сообщении.

К поискам привлекли 13 кораблей и два вертолета МЧС России. В целом был обследован район площадью более 350 квадратных миль акватории, были обнаружены три тела и два пустых гидрокостюма.

Напомним, ночью 19 апреля в Черном море в районе Керченского пролива затонуло сухогрузное судно "Герои Арсенала" с командой в составе 12 человек, среди которых девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии.

На момент катастрофы в море был трехбалльный шторм. Температура воды в районе аварии составляет семь-восемь градусов тепла.

Оператором судна "Герои Арсенала" является турецкая компания Güneş Shipping.

Сухогруз "Герои Арсенала" шел из Азова Ростовской области России в Турцию с грузом зерна. Сухогруз имел флаг Панамы, не был приписан ни к одному из украинских портов.

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