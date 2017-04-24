Russia Today были на месте подрыва патруля ОБСЕ через 3 минуты, - ИС

По данным военных экспертов, съемочная группа российских пропагандистов канала Russia Today прибыла через три минуты после подрыва патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированный Пришиб Луганской области. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В хронологии событий инцидента отмечается, что 11:17 произошел подрыв автомобиля, 11:20 - прибыла съемочная группа телеканала Russia Today; 11:28 - автомобиль "Нива" цвета хаки с неопознанными гражданскими, которые отдавали указания российским журналистам.

В 15:44 приехала так называемая полиция "ЛНР", 15:48 - автомобиль медицинской службы для вывоза тела погибшего сотрудника ОБСЕ.

В 16:00 на месте инцидента прибыл автокран для эвакуации автомобиля миссии.

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Напомним, 23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб наблюдатель миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля, граждане Германии и Чехии, были ранены и находятся в больнице в оккупированном Луганске.