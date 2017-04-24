СБУ возбудила дело о теракте после подрыва автомобиля ОБСЕ

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт" после подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.
"В результате взрыва погиб представитель медицинского персонала СММ ОБСЕ гражданин США и получила ранения в виде контузии гражданка Германии", - говорится в сообщении.
"Сведения по данному факту Управлением Службы безопасности Украины в Луганской области внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель человека)", — уточняют в ГПУ.
Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров отдела прокуратуры области.
Напомним, 23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб наблюдатель миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля, граждане Германии и Чехии, были ранены и находятся в больнице в оккупированном Луганске.