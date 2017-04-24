Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Инфографика Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО
Ситуация в Донбассе

Инфографика Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО

<span class="label red">Инфографика</span> Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО
reibert.info

По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов воинских захоронений

24.04.17 2723
7000

Для захоронения погибших участников АТО на кладбищах создаются специальные военные секторы. Украинский институт национальной памяти собрал данные о количестве уже имеющихся секторов и захоронений на них и обнародовал их в виде инфографики.

"По состоянию на 1 марта 2017 года в Украине создано 450 секторов воинских захоронений. На них похоронены 1295 погибших воинов. 25 секторов имеют 10 и более захоронений. Секторы с наибольшим количеством похороненных военных – участников АТО расположены в Днепре, Запорожье и Киеве – 180, 120 и 56 похороненных соответственно", - говорится в сообщении.

7
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в ДонбассЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ, - МингареллиВ доме беглого экс-регионала Царева продолжат жить переселенцы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5540
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 6851
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 3875
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5006
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1369
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1821
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2105
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1002
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1486
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 596
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6505 / 6902
  2. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 4689 / 5298
  3. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 4527 / 5053
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 3524 / 3875
  5. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2362 / 2632
  6. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2338 / 2723
  7. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 1717 / 6851
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1685 / 1877
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 1662 / 1911
  10. 24 апреля в Украине ожидаются дожди с грозами 1588 / 1776
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 28 / 6902
  2. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 21 / 5053
  3. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 11 / 5298
  4. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 10 / 7907
  5. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 2723
  6. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 7 / 3875
  7. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 7 / 1911
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 6 / 1877
  9. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 6 / 18894
  10. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 5 / 3711
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.