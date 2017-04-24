Ремонтные бригады никак не могут приступить к восстановлению энергоснабжения Авдеевки

Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков ремонтные бригады не могут начать работы по восстановлению подачи электричества в Авдеевку. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО.
В сообщении отмечается, что объекты инфраструктуры города получают электроэнергию от генераторов, в детсады и школы централизованно подается тепло.
"Обеспечение электроэнергией жилых районов города происходит поочередно", - добавляют в штабе.
Телефонная связь в городе работает, водоснабжение зданий осуществляется в штатном режиме.
Напомним, прифронтовой город Авдеевка в Донецкой области по состоянию на утро 22 апреля остался без света в результате обстрелов боевиков.