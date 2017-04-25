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Главная » Страна » Электричество в ОРЛО может пойти из РФ, социального взрыва не будет, - Тука
Ситуация в Донбассе

Электричество в ОРЛО может пойти из РФ, социального взрыва не будет, - Тука

Электричество в ОРЛО может пойти из РФ, социального взрыва не будет, - Тука
Георгий Тука / Фото: politinform.net

Подачу энергии на Попаснянский водоканал, по мнению замминистра, отключать не будут

25.04.17 75
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Отключение электроэнергии на оккупированной части Луганской области не приведет к социальному взрыву гражданского населения, туда могут поставлять российское электричество. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос о том, могут ли вспыхнуть протесты из-за отказа поставлять на оккупированные территории электричество, передает Украинская правда.

"Вопрос очень сложный. Я постоянно пытаюсь общаться или с жителями неконтролируемых территорий или с теми, у кого остался бизнес на неконтролируемых территориях... Говорить о каком-то социальном взрыве - убежден, что этого не будет", - сказал замминистра.

По мнению Туки, "от людей, которые не имеют ни опыта сопротивления, ни желания рисковать жизнью, морально и в рамках здравого смысла, вряд ли можно ожидать восстания".

Говоря о том, есть ли альтернатива поставки электроэнергии, он предположил, что это может быт РФ.

"Есть ветка, которая идет со стороны России в Луганскую область, ее мощности недостаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность и населения, и предприятий. Но по нашим подсчетам ее вполне достаточно для того, чтобы обеспечить бытовые нужды гражданского населения", - сказал он.

Также он допустил, что КП "Попаснянский районный водоканал" обесточен не будет, посколько его остановка спровоцирует санкции против Украины.

"Скорее всего, будет принято решение не отключать Попаснянский водоканал, чтобы не спровоцировать санкции, которые неизбежно будут в случае нарушения гуманитарных норм", - сказал Тука.

Он пояснил, что 90% питьевой воды водоканал перекачивает на неконтролируемую территорию Луганской области, а исходя из гуманитарных норм, Украина как государство не имеет права перекрыть поставку питьевой воды для населения.

Напомним, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

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