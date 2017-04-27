ДТЭК планирует перевести свои электростанции на газовый уголь

Энергохолдинг ДТЭК планирует отказаться от потребления дефицитного антрацита и перевести свои ТЭС на уголь марки "Г". Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко интервью Экономической правде.

Тимченко отметил, что во время последней встречи с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым обсуждался вопрос увеличения добычи "газового" угля.

"Последний контакт был вчера (20 апреля, - ред.) по результатам поездки в "Добропольеуголь". Я был там два дня. Мы сейчас перестраиваем всю идеологию бизнеса на увеличение добычи марки "Г" чтобы заменить антрациты, потерянные в Донбассе", - сказал гендиректор холдинга.

По словам, Тымченко уже на следующей неделе начнется перевод двух блоков Приднепровской ТЭС на "газовый" уголь.

"ДТЭК переходит на марку "Г". У нас на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и к отопительному сезону мы переведем два этих блока", - заявил гендиректор компании.

В дальнейшем перевести на "газовый уголь" планируют и Криворожскую ТЭС.

"К следующему отопительному сезону мы переведем всю Приднепровскую станцию на марку "Г". Криворожскую ТЭС сейчас считают — я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а половину оставить на антраците", - подытожил Тимченко.

Напомним, 26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик анонсировал перевод 4-го энергоблока Трипольской тепловой электростанции на работу на газовом угле в ближайшие месяцы.