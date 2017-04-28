Народный депутат Геращенко обвинен в госизмене

Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против нардепа Антона Геращенко по факту возможного совершения им госизмены. Об этом написал журналист Владимир Бойко в Facebook.

По его словам, что речь идет о предложении Геращенко передать в аренду России Севастополь, которое он озвучил в 2015 году на своей странице в Facebook.

"Путину для сохранения лица, после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются", - написал, в частности, тогда народный депутат.

Журналист также опубликовал снимок документа, которые, как утверждается, является ответом прокурора Крыма на его обращение.

Напомним, ранее прокуратура завела уголовное дело на народного депутата Андрея Артеменко, который также предложил сдать Крым в аренду на срок от 50 до 100 лет.