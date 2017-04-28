Суд над Януковичем начнется 4 мая, - Порошенко

4 мая начнется суд против беглого бывшего президента Виктора Януковича по обвинению его в государственной измене. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил президент Петр Порошенко, передает LIGA.net.

"4 мая мы начинаем судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинению в государственной измене", - сообщил Порошенко. При этом он отметил, что суд будет заочным.

Напомним, 28 апреля 2017 года в СНБО сообщили, что $1,5 млрд на счетах Януковича и его команды конфискованы и уже поступают в бюджет. Адвокат Януковича опровергает причастность своего подзащитного к конфискованным средствам.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что конфискованные $1,5 млрд были получены преступным путем и вложены в государственные ценные бумаги, после чего размещены на примерно сотне банковских счетов.