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Главная » Страна » Суд над Януковичем начнется 4 мая, - Порошенко

Суд над Януковичем начнется 4 мая, - Порошенко

Суд над Януковичем начнется 4 мая, - Порошенко
Виктор Янукович / Фото: Global Look Press

Суд будет заочным

28.04.17 18
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4 мая начнется суд против беглого бывшего президента Виктора Януковича по обвинению его в государственной измене. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил президент Петр Порошенко, передает LIGA.net.

"4 мая мы начинаем судебное заседание против бывшего президента Януковича по обвинению в государственной измене", - сообщил Порошенко. При этом он отметил, что суд будет заочным.

Напомним, 28 апреля 2017 года в СНБО сообщили, что $1,5 млрд на счетах Януковича и его команды конфискованы и уже поступают в бюджет. Адвокат Януковича опровергает причастность своего подзащитного к конфискованным средствам.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что конфискованные $1,5 млрд были получены преступным путем и вложены в государственные ценные бумаги, после чего размещены на примерно сотне банковских счетов.

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