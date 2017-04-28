Тайник был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая возле автодороги

В Краматорске Донецкой области на месте проведения соревнований по мотокроссу Служба безопасности Украины совместно с полицией обнаружила тайник с гранатометами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В тайнике были три реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22.

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Тайник был оборудован в остатках бетонных плит в балке Угловая возле автодороги. По этой дороге 8 мая запланирован проезд участников одного из этапов Кубка Украины по мотокроссу.