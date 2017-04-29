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Ситуация в Донбассе

Двое военных погибли в зоне АТО

Двое военных погибли в зоне АТО

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины

29.04.17 43
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Ситуация в районе проведения АТО обострилась. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120- и 82-мм зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелкового оружия враг применял по позициям вблизи Водяного. По оборонцях Гнутово противник стрелял из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев под Павлополем обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а под Широкино – из вооружения БМП и БТР. По позициям близ Лебединского и Старогнатовки вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого – из подствольних гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, из артиллерии калибра 152-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник стрелял по опорным пунктам возле Троицкого. Минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям вблизи Авдеевки. Из минометов калибра 120 и 82 мм бил по опорным пунктам вблизи Луганского. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по защитникам населенного пункта Пески, а из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по защитникам Верхнеторецкого. Из противотанковых гранатометов обстреливал позиции близ Зайцево, кроме того, здесь действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по позициям рядом Новозвановки противник применял артиллерию калибра 122-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг накрывал защитников Новоалександровки, а из 82-миллиметровых минометов бил по защитникам Новотошковки. Из 120-миллиметровых минометов подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи населенных пунктов Орехово, Нижнее и Катериновка. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливал защитников Попасной, Станицы Луганской и Валуйского, а из автоматических гранатометов – защитников Крымского.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ.

Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли, еще шестеро – получили ранения.

Напомним, в ЕС намерены продлить санкции против России летом.

 

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