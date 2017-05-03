Плоды компромиссов. Андрей Иванчук о том, как работает коалиция в Верховной Раде

Глава парламентского Комитета по вопросам экономической политики и первый замглавы фракции "Народного фронта" Андрей Иванчук рассказал Фокусу о том, станет ли Арсений Яценюк главой Нацбанка, о взаимоотношениях его партии с Блоком Петра Порошенко и когда Украина превратится в образцовую страну Европы

Андрея Иванчука называют одним из наиболее влиятельных нардепов. Главу парламентского Комитета по вопросам экономической политики с лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком связывает многолетняя дружба. В своё время они вместе учились в Черновицком университете. В 2006-м, когда Яценюк занимал должность министра экономики, Иванчук возглавлял одно из ключевых госпредприятий страны — Энергетическую компанию Украины.

О политических противостояниях элит страны знает не понаслышке. Впрочем, в своих публичных высказываниях политик крайне сдержан. Он избегает критики основного политического конкурента — Блока Петра Порошенко — и резких высказываний в адрес премьера Владимира Гройсмана. Разногласия между "Народным фронтом" и президентской вертикалью власти он считает не более чем здоровой конкуренцией.

КТО ОН Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, первый заместитель главы фракции "Народного фронта" ПОЧЕМУ ОН Первым ознакомился с отчётом правительства Гройсмана

Правительство Владимира Гройсмана представило на вашем комитете отчёт о своей годичной работе. Дискуссия прошла в очень дружественной атмосфере, члены Кабмина услышали массу комплиментов в свой адрес. Означает ли это, что в парламенте именно "Народный фронт" стал опорой Гройсману?

— Мы как члены коалиции настроены на конструктивную работу, потому что все реформы требуют принятия соответствующих законопроектов. Действительно, правительству есть чем похвастаться, и это была совместная работа Верховной Рады и Кабмина. Сейчас много законодательных инициатив правительства находятся на рассмотрении в парламенте, и мы должны их принять в самые короткие сроки.

То есть в обозримой перспективе Гройсман и его министры останутся на своих должностях? Но как долго: до осени, до Нового года?

— Не могу этого сказать. С точки зрения законодательства правительству даётся иммунитет на год, и этот год прошёл.

А с политической точки зрения?

— Что касается возможных отставок, то они должны происходить исключительно в соответствии с законом, для рассмотрения надо собрать не менее 150 подписей депутатов. Лично я считаю: Гройсман чётко понимает, что ему нужно делать, он задекларировал пять направлений реформ, и в этом плане, полагаю, будет эффективен. Что касается сроков возможных отставок, о которых вы говорите, то я считаю стабильность залогом успеха. Подобные разговоры ни к чему хорошему не приводят, только расшатывают экономическую ситуацию.

В то же время многие эксперты считают второй Кабмин Яценюка более эффективным, чем правительство Гройсмана.

— Когда Яценюк возглавил правительство, вы помните, какая тяжёлая была экономическая ситуация? Все эксперты, и международные, и украинские, прогнозировали банкротство страны, невыплату социальных стандартов и т. д. Но благодаря тому, что Яценюк и оба его правительства жёстко держали курс на экономическую стабилизацию, мы сократили внешний долг, получили отсрочку выплаты процентов по международным кредитам, пенсии и зарплаты выплачивались вовремя. Когда Яценюк уходил в отставку, на казначейском счету было почти 100 млрд грн.

Давайте перейдём к правительству Гройсмана.

"Когда Яценюк уходил в отставку, на казначейском счету было почти 100 млрд грн"

— Гройсман пришёл, когда уже была достигнута экономическая стабилизация, был рост. Его правительство начало делать шаги по повышению социальных стандартов. Увеличена в два раза минимальная зарплата. Начали поднимать зарплаты учителям и врачам. Сейчас ведётся серьёзная дискуссия о существенном повышении пенсий. Запущенный ранее процесс децентрализации показал, что местные бюджеты получили намного больше денег. Это хорошо ощущается на местах: ремонтируются школы, больницы, дороги.

Без каникул

В разгаре неформальные политические каникулы, парламент вернётся к пленарной работе только в середине мая. За это время состоятся политические консультации по давно назревшим вопросам, начиная с укрепления коалиции и заканчивая обновлением Центризбиркома, назначением руководства Счётной палаты, Фонда госимущества, Нацбанка.

— Прежде всего никаких каникул в парламенте нет, мы работали подряд четыре недели в пленарном режиме, сейчас нужно заняться работой в комитетах и округах. Конечно, эти четыре недели будут использованы для политических консультаций в рамках коалиции, с другими депутатскими фракциями парламента, с правительством. В мае, когда начнутся пленарные недели, мы обязаны решить кадровые вопросы, о которых вы сказали. Что касается каких-то точечных изменений в правительстве, пока всё это на уровне кулуарных слухов. Если бы кого-то собирались менять, то все бы об этом знали, претенденты проходили бы собеседования и согласования во фракциях.

Недавно парламент потратил целый день на рассмотрение законопроекта о Конституционном суде, который в итоге провалил. Как избегать таких ситуаций в будущем? Возможно ли переформатирование и усиление парламентской коалиции, например, радикалами Олега Ляшко?

— Никаких консультаций на этот счёт не ведётся. Закон о Конституционном суде действительно рассматривали весь день и не смогли принять решение. Но я бы не хотел искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Вы посмотрите, сколько законопроектов принимает украинский парламент в целом. Статистика говорит сама за себя. Коалиция работает, плюс, вы поймите, нельзя делить парламент на коалицию и не коалицию.

Почему? Во всём мире так.

— Принимать решения, которые нужны стране, должны все парламентские фракции. Я не против увеличения коалиции, в ней изначально было пять фракций, потом некоторые политсилы под разными предлогами начали из неё выходить, чтобы уйти от ответственности. "Народный фронт" не занимался никаким деструктивом, несмотря на то, что наш лидер ушёл с должности премьер-министра. Мы выполняем все взятые на себя обязательства перед нашими избирателями.

Не враги, но конкуренты. Несмотря на то что Арсений Яценюк больше не в Кабмине, его однопартийцы из НФ довольны работой премьера Владимира Гройсмана, выдвиженца от БПП

Несбитый лётчик

"Народный фронт" потратил несколько десятков миллионов гривен, полученных из бюджета, на политическую рекламу. Но ваш рейтинг как был ниже уровня социологической погрешности, так и остался. Какие шаги будете предпринимать для оживления партии или же предпочтёте ждать следующих выборов?

— "Народный фронт" в 2014 году выиграл парламентские выборы, хотя все говорили, что мы не пройдём пятипроцентный барьер. Только результаты Центральной избирательной комиссии могут свидетельствовать об уровне поддержки политической силы. Я хотел бы напомнить, что против нашего лидера и политической силы велась тотальная кампания с целью дискредитации. Сегодня мы знаем, какие колоссальные деньги были потрачены, чтобы подорвать доверие к Арсению Яценюку и "Народному фронту". Ни один факт в итоге не подтвердился!

Арсений Яценюк в последние месяцы развил публичную активность. Для него готовится какая-то должность во власти или пока он останется лишь партийным лидером?

— Арсений Петрович политик. Он не перестаёт им быть независимо от того, занимает какую-то должность или нет. Яценюк принимает активное участие в политическом процессе. Все его поездки в Вашингтон, Брюссель, Берлин направлены на то, чтобы Украина имела сильные позиции на международной арене, чтобы мировое сообщество продолжало оказывать нам поддержку в противостоянии с Россией. Он также принимает активное участие в работе нашей фракции, постоянно встречается с нами.

В НБУ он не собирается возвращаться?

— Его позиция в том, что руководителем Нацбанка должен быть не политик, а специалист. Он из политики уходить не собирается.

Национальный банк пошёл путём ликвидации множества банков. Немало бизнесменов и вкладчиков потеряли свои деньги. Это отразилось на экономике страны, повлияло на инвестиционный климат. Потому что все деньги, которые фактически пропали, компании потратили бы на создание новых рабочих мест, каких-то новых услуг.

То есть вы не совсем поддерживаете политику Гонтаревой по сокращению числа банков?

"Что касается точечных изменений в правительстве, пока всё на уровне кулуарных слухов. Если бы кого-то собирались менять, то все бы об этом знали, претенденты проходили бы собеседования во фракциях"

— Эта политика имеет плюсы и минусы. Главный минус в том, что действия НБУ не привели к тому, что кредиты стали доступными для бизнеса и обычных граждан. Вот этого мы не получили.

Вы говорите о единстве внутри коалиции. Но какие-то принципиальные разногласия по политической стратегии с Блоком Петра Порошенко у вас есть?

— БПП и "Народный фронт" — это две разные политсилы, мы не враги, но мы конкуренты. Идёт дискуссия, путём компромиссов мы достигаем каких-то консенсусов в интересах страны. Это есть в каждой стране мира, и так должно быть.

Очевидно, вы довольны деятельностью премьера Гройсмана. В то же время тянется публичный конфликт Гройсмана с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, назначенным по квоте "Народного фронта". "Укртранс­газ" вывели из подчинения "Нафтогаза", передав Минэкономразвития. Как "Народный фронт" это воспринимает?

— Когда премьер не согласен с политикой какого-то министра из своего кабинета, это нормально. Два человека могут иметь разные точки зрения на один и тот же вопрос. Правительство — это коллегиальный орган.

Что касается изменений в "Нафтогазе", то это и реформой не назовёшь, это изменение мировоззрения в отношении нефтегазовой отрасли нашей страны. "Нафтогаз" был частью самой большой коррупционной схемы в Украине. Дотации, которые выделяли, разворовывались руководством страны. Первое, что сделал Яценюк, — "Нафтогаз" перестал получать госдотации из бюджета, начал получать прибыль и перечислять её в бюджет. Яценюк добился энергетической независимости от поставок российского газа. Никто не верил, что мы не будем покупать у них газ. Но результаты говорят сами за себя: "Нафтогаз" сегодня стал прибыльным, и мы больше 500 дней не закупаем газ в РФ. Это лучший ответ на вопрос, ведётся ли борьба с коррупцией.

Всех пугали, что от повышения цены на газ пострадают люди с недостаточным доходом. Но этот миф развенчан — целевые субсидии за первый год получили больше 5 млн семей. Сегодня этот механизм дошлифовывается, но богатые платят рыночную цену за газ.

Вы поддержали решение Яценюка о повышении ренты на добычу полезных ископаемых, но сейчас ренту на нефть снизили. Почему?

— Тогда это был вопрос выживания страны. Сегодня снижение ренты связано с другой целью — увеличить добычу. Предприятия, которые ведут разведку, должны иметь прибыль, плюс они должны стать экономически привлекательными для международных инвесторов.

Насколько тяжело для вас как для фракции было провести закон о рынке электроэнергии? Сколько там было поправок, например, от условного Рината Ахметова?

"Когда премьер не согласен с политикой какого-то министра из своего кабинета, это нормально. Правительство — это коллегиальный орган"

— Принятие этого закона вообще не имеет отношения к человеку, которого вы называете. Это мировая практика. Все европейские страны имеют свободный рынок электро­энергии. Мы поставили точку в этом процессе, и переход к рыночным условиям на рынке электроэнергии — большой плюс для нашей страны. Вспомните, как было с газом. Для населения он был дешёвым, но его перенаправляли, списывали и продавали предприятиям. Это была коррупция. Так и с электроэнергией. Скоро позитивные результаты этого решения станут очевидны.

Вас сейчас устраивает деятельность НКРЭКУ? Её обвиняют в том, что комиссия полностью подконтрольна президенту.

— Раз президент своим указом назначает членов НКРЭКУ, то все воспринимают это так, что он формирует политику этого органа, сам принимает какие-то решения. НКРЭКУ должна быть независимым регулятором и принимать независимые коллегиальные решения. Общество требует от политиков и госслужащих публичности, профессионализма, требует, чтобы кандидат на высокую должность не был чьим-то родственником или знакомым. Большинство топов проходят через публичные конкурсы с привлечением общественности и международных экспертов. Но это не делается за один день.

В Польше всё происходило гораздо быстрее.

— Нет. Реформы заняли 10 лет, а у нас реформы начались только в конце 2014 года, когда более-менее стабилизировалась ситуация.

В частные руки

Когда закончится эпопея с законопроектом о спецконфискации, по которому было уже несколько десятков неудачных голосований?

— Этот вопрос задавайте тем депутатам, кто не голосовал за закон. Они против того, чтобы украденные деньги Януковича получил народ. Фракция "Народного фронта" предложила, куда направить эти деньги. Половину — на армию и обороноспособность, половину — на повышение социальных стандартов.

Недавно был принят законопроект о корпоративных договорах. Что изменится для бизнеса?

— Мы приводим все нормы украинского корпоративного права к мировой практике. Увеличиваем максимально диспозитивность норм, чтобы собственники компаний могли сами принимать решения, как им работать. В ближайшее время нам необходимо принять закон об обществах с ограниченной ответственностью, мы собрали лучшие мировые практики корпоративного управления для использования их в таких обществах и на государственных предприятиях.

"В Украине должно остаться 5–20 стратегических компаний, которые не подлежат приватизации. С остальными госпредприятиями надо что-то делать"

Как у нас всё происходило раньше? Назначали неизвестно кого, эти люди неизвестно чем занимались, не было никакого критерия оценки их работы. А должна быть прозрачность: прошёл год работы — смотрим, достигнут поставленный результат или нет. Собственникам компаний нужно дать возможность написать свою бизнес-конституцию (устав предприятия), что будет защищать права и больших, и мелких акционеров — это поможет развитию экономики.

Почему уже три года не может состояться приватизация, которую все так ждут? Ещё первое правительство Яценюка обещало масштабную приватизацию.

— Есть закон о перечне предприятий, которые не подлежат приватизации. Яценюк 10 раз приходил в парламент с целью сократить этот список. Но парламент не поддерживал, не был готов. В Украине должно остаться 5–20 стратегических компаний, которые не подлежат приватизации. С остальными госпредприятиями надо что-то делать. Приватизация тысяч таких предприятий — это не только ликвидация коррупции, но и сумасшедший экономический эффект. У государства будут совершенно другие отношения с этими предприятиями. Ты платишь налоги государству — оно тебе создаёт условия для работы.

Главное условие для успешной приватизации — кто больше заплатил, тот и лучший собственник. Он вложит деньги в модернизацию, будет думать, как уменьшить себестоимость, как завоевать новые рынки. Не надо изобретать велосипед.

Когда говорят, что сейчас не время для приватизации, что цены низкие, — это всё лирика, мы это слушаем 25 лет.

Вы согласны с тем, что "Укрспирт" будут продавать по частям?

— Думаю, что должны быть заводы, которые занимаются пищевым спиртом, и те, которые занимаются техническим. Когда произойдёт приватизация, производители станут заботиться о качестве и себестоимости, потому что от этого зависит спрос и их место на рынке. Если будет производиться больше спирта, чем украинцы выпивают, он пойдёт на экспорт. Все бывшие республики СССР, покупавшие украинский спирт, или построили свои спиртовые предприятия, или обеспечили импорт из других стран. А мы что сделали? Мы уничтожили свою спиртовую отрасль. После приватизации будет понятно, сколько и какого спирта нужно, рынок сам себя отрегулирует.

Одна из главных обсуждаемых в обществе тем — открытие рынка сельхозземли. Когда вопрос рассмотрят в парламенте?

— Введя в 2001 году временный мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, у людей забрали гарантированное Конституцией право на собственность. Уверен, что в ближайшее время правительство внесёт в парламент законопроект о рынке земли и мы будем обсуждать нюансы — например, по 50 или по 100 гектаров в одни руки отдавать, кто может быть собственником, только украинцы или иностранцы тоже. Вот тогда начнётся профессиональная дискуссия, а истерика прекратится.