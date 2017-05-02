Меркель: В новом соглашении в раках мирного урегулирования в Донбассе нет необходимости

Канцлер ФРГ не видит смысла и в замене миссии ОБСЕ наблюдателями ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает целесообразным заключение нового соглашения в рамках процесса мирного урегулирования ситуации в Донбассе и не видит смысла в замене наблюдателей миссии ОБСЕ наблюдателями ООН.

Об этом Меркель заявила 2 мая на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Украинская правда.

Также канцлер ФРГ подчеркнула, что Украина должна получить доступ к своей государственной границе в Донбассе.

Говоря о Минских соглашениях, Меркель отметила, что Германия "будет прилагать все усилия, чтобы продвинуться вперед, несмотря на все трудности".

Канцлер Германии также напомнила, что снятие санкций с России возможно только после выполнения РФ Минских договоренностей.

"Мы также поговорили о Сирии, я, как федеральный канцлер отметила, что мы готовы сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие и прекращение огня, чтобы помочь людям на местах. Мы едины в том, что касается борьбы с международным терроризмом. В этом вопросе Германия и РФ могут сотрудничать еще теснее", - добавила канцлер ФРГ.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным