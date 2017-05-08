В Авдеевке восстановили водоснабжение

Водоснабжение прифронтового города Авдеевка в Донецкой области осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в понедельник, 8 мая, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 8 мая работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Водоснабжение города Авдеевка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция была снова обесточена. 6 мая в МинВОТ сообщили о завершении работ по восстановлению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции.