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Фото На международной выставке впервые представили украинский переносной реактивный гранатомет

<span class="label red">Фото</span> На международной выставке впервые представили украинский переносной реактивный гранатомет
Фото из открытых источников

Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км

09.05.17 80
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Государственный концерн "Укроборонпром" представил на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 в Стамбуле новый переносной реактивный гранатомет. Оружие было изготовлено на госпредприятии "Луч", которое входит в состав концерна.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружениях из камня, кирпича или бетона.

"Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook/ukroboronprom

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" представляет Украину на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017. Делегацию возглавляет генеральный директор концерна Роман Романов. На стенде концерна представлены передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, среди них: натурный образец беспилотного минибронетраспортера "Фантом", бронетранспортеры БТР-3Е1 и "Дозор-Б", БМ "Оплот", танковые двигатели и агрегаты, ракетное и артиллерийское вооружение, огнестрельное оружие.

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