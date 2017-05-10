Справку об отсутствии задолженности по уплате налогов получить станет проще

Об этом в среду, 10 мая, на своей странице в Facebook сообщил первый замминистра экономики Максим Нефьодов.

"Наиболее проблемная справка (справка Государственной фискальной службы (ГФС) об отсутствии задолженности по уплате налогов) для участия в публичных закупках переведена в электронный вид!" - отметил он.

По словам Нефьодова, такое нововведение позволит бизнесу сэкономить около 30-35 млн гривен в год.

Напомним, ранее для получения указанного документа нужно было обращаться в органы фискальной службы по месту регистрации бизнеса. Справка выдавалась в бумажном виде в течение 5 дней. При этом ее стоимость составляла 200 гривен. Отныне эту справку можно получить при помощи "Электронного кабинета плательщика" на сайте ГФС.