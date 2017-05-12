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Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью
Фото из открытых источников

Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью

Они остались работать на территории оккупированного полуострова

12.05.17 126
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Высший совет правосудия уволил 91 судью из оккупированного Крыма и Севастополя. Такое решение было принято в ходе заседания 11 мая, передает пресс-служба ВСП.

Указанные судьи, находясь в статусе судей Украины, осуществляли судопроизводство и принимали судебные решения на основании законодательства и именем Российской Федерации, на русском языке с использованием символов другого государства или обращались с заявлениями в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о рекомендации их на должности судей незаконно созданной республики Крым в составе РФ.

"Установленные проверкой факты подтверждают, что действия указанных судей подрывают авторитет правосудия, порочат звание судьи и несомненно являются существенным дисциплинарным проступком, несовместимым со статусом судьи, а также свидетельствуют, что эти судьи сознательно пренебрегли своими обязанностями и нарушили морально-этические принципы поведения судьи", - подытожил член ВСП Николай Гусак.

Напомним, 25 апреля Высший совет правосудия уволил с должности судью Верховного суда Игоря Самсина за нарушение требований относительно несовместимости

 

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