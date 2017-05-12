В Балаклее саперы уничтожили более 9 тыс. боеприпасов

На территории военного арсенала возле Балаклеи на Харьковщине продолжается ликвидация последствий пожара. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает Укринформ.

"Инженерные подразделения в составе свыше 100 военнослужащих и 30 единиц техники привлечены к ликвидации последствий пожара на арсенале в городе Балаклея. В настоящее время на месте ликвидации работают 18 групп разминирования, группа разграждения и группа уничтожения боеприпасов", - сказал Праута.

Военными саперами на территории складов очищено 226,5 га территории.

"На территории складов группами разминирования очищены 226,5 га территории, подняты и транспортированы на площадку предварительного складирования порядка 60 тыс. единиц взрывоопасных предметов. Уничтожены свыше 9 тыс. непригодных для боевого применения боеприпасов. Группой разгораживания расчищены 248 километров дорог", - сообщил Праута.

Напомним, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. Тушение пожара было завершено утром 26 марта.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура по статье халатность, однако в настоящее время оба производства объединены в одно. Пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.