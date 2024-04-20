Выносят голыми руками: в ГСЧС показали процесс обезвреживания бомбы ВС РФ (видео)

Бомба ВС РФ влетела в комнату на втором этаже и не сдетонировала. Пиротехники краном вынесли ее из помещения, отправили на полигон, где и взорвали.

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Пиротехники обезвредили российскую авиабомбу, которая влетела в здание "Укрпочты" на Харьковщине. Бомба упала в комнате, но не взорвалась. Чтобы ее вывезти на полигон, использовали специальную технику и команду, которые вручную вынесли ее в точку подрыва. О том, как обезвреживался снаряд, которым россияне ударили по украинцам, рассказали в Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пресс-служба ГСЧС опубликовала видео, в котором говорилось о действиях команды пиротехников в городе Золочев Харьковской области. Спасатель объяснил, что во время одного из обстрелов ВС РФ управляемая авиабомба ударила по гражданскому зданию почты и не взорвалась. Если бы она сдетонировала, то были бы человеческие жертвы и значительные разрушения. Поэтому спасатели прибыли на место событий и изъяли бомбу КАБ-250, — пояснил главный герой записи.

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На видео можно увидеть здание в Золочеве, поврежденное в результате российского обстрела. Видно выбитые окна, проломанные стены. В одной из комнат на втором этаже — российская бомба, длиной около 1 м и диаметром 20–30 см.

Сначала бомбу ВС РФ аккуратно закрепляют и выносят из помещения с помощью крана. После этого загружают в спецавтомобиль и везут на полигон. На полигоне пиротехники укладывают бомбу на "носилки" и четверо мужчин несут ее в специально отведенное место. Последний кадр — мощный взрыв, который поднял в небо гору грунта.

Золочев — город в Харьковской области, расположенный к северо-западу от Харькова. До границы Белгородской области — 18 км.

Обстрелы Харьковщины — где расположен Золочев Фото: DeepState

Обстрелы Харькова — детали

Отметим, в утреннем отчете за 20 апреля Генштаба ВСУ рассказали об очередном обстреле Харьковщины, осуществленном российскими войсками. В нем не упоминается Золочев, но указывают о 120 населенных пунктах, пострадавших от огня артиллерии ВС РФ, и 23 — пострадавших от бомбовых авиаударов.

Весной 2024 года враг усилил удары по Харькову и Харьковской области. Один из самых мощных ударов состоялся 22 марта, когда в областном центре были разрушены все подстанции и повреждена местная ТЭС.

27 марта россияне впервые применили КАБ крупного калибра, который взорвался посреди двора в одном из жилых районов Харькова. От взрыва выбило окна в домах, школе, детском саду, погиб человек и 18 человек получили ранения.

Напоминаем, 9 апреля председатель Харьковской ОГА сообщил об ударе управляемых авиабомб по промышленному предприятию в Харькове. 20 апреля враг попал по Индустриальному району, — заявил мэр Игорь Терехов.