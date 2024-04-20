Виносять голіруч: в ДСНС показали процес знешкодження бомби ЗС РФ (відео)

Бомба ЗС РФ влетіла у кімнату на другому поверсі і не здетонувала. Піротехніки краном винесли її з приміщення, відправили на полігон, де й підірвали.

Related video

Піротехніки знешкодили російську авіабомбу, яка влетіла у будівлю "Укрпошти" на Харківщині. Бомба впала у кімнаті, але не вибухнула. Щоб її вивезти на полігон, використали спеціальну техніку і команду, які вручну винесли її у точку підриву. Про те, як знешкоджувався снаряд, яким росіяни вдарили по українцях, розповіли у Telegram-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пресслужба ДСНС опублікувала відео, у якому ішлося про дії команди піротехніків у місті Золочів Харківської області. Рятувальник пояснив, що під час одного з обстрілів ЗС РФ керована авіабомба вдарила по цивільній будівлі пошти і не вибухнула. Якщо б вона здетонувала, то були б людські жертви та значні руйнування. Тому рятувальники прибули на місце подій і вилучили бомбу КАБ-250, — пояснив головний герой запису.

Важливо

Росія скинула авіабомбу УМБП на 9-поверхівку у Вовчанську: обвалився під'зд, є жертви (фото)

На відео можна побачити будівлю у Золочеві, пошкоджену внаслідок російського обстрілу. Видно вибиті вікна, проламані стіни. У одній з кімнат на другому поверсі — російська бомба, довжиною майже 1 м і діаметром 20–30 см.

Спершу бомбу ЗС РФ акуратно закріплюють і виносять з приміщення за допомогою крана. Після цього завантажують у спецавтомобіль і везуть на полігон. На полігоні піротехніки вкладають бомбу на "ноші" і четверо чоловіків несуть її в спеціально відведене місце. Останній кадр — потужний вибух, який здійняв у небо гору ґрунту.

Золочів — місто у Харківській області, розташоване на північний захід від Харкова. До кордону Бєлгородської області — 18 км.

Обстріли Харковщини — де розташований Золочів Фото: DeepState

Обстріли Харкова — деталі

Зазначимо, у ранковому звіті за 20 квітня Генштабу ЗСУ розповіли про черговий обстріл Харківщини, здійснений російськими військами. У ньому не згадується Золочів, але вказують про 120 населених пунктів, які постраждали від вогню артилерії ЗС РФ, та 23 — постраждалих від бомбових авіаударів.

Весною 2024 року ворог посилив удари по Харкову та Харківській області. Один з найпотужніших ударів відбувся 22 березня, коли в обласному центрі було зруйновано усі підстанції та пошкоджено місцеву ТЕС.

27 березня росіяни вперше застосували КАБ великого калібру, який вибухнув посеред подвір'я у одному з житлових районів Харкова. Від вибуху вибило вікна у будинках, школі, дитячому садочку, загинув чоловік і 18 людей отримали поранення.

Нагадуємо, 9 квітня голова Харківської ОВА повідомив про удар керованих авіабомб по промисловому підприємству в Харкові. 20 квітня ворог поцілив по Індустріальному району, — заявив мер Ігор Терехов.