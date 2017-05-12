Standard & Poor's прогнозирует в этом году рост ВВП Украины на 1,9%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило кредитные рейтинги Украины на среднем уровне "В-/В" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сотрудники агентства Standard & Poor's прогнозируют рост ВВП Украины на 1,9% в 2017 году, на 2,8% - в 2018, на 3% - в 2019-м, а в 2020-м на целых 3,2%.

Также агентство подтвердило рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaВВВ-".

В S&P отметили, что подтверждение кредитных рейтингов отражает улучшение макроэкономических показателей страны.

Отметим, согласно со шкалой уровней Долгосрочных кредитных рейтингов Standard & Poor's:

"B" - эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.

Краткосрочные кредитные рейтинги:

"B" - долговое обязательство обладает спекулятивным характером. Эмитент обладает возможностями по его погашению, но эти возможности очень чувствительны к неблагоприятным экономическим условиям.

Стабильный прогноз — рейтинг скорее всего останется неизменным.

Напомним, банки РФ выдали миллиард рублей кредитов под залог бочек с водой.