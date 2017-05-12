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Главная » Страна » Ребекка Хармс переживает за проведение ЛГБТ-маршa в Киеве

Ребекка Хармс переживает за проведение ЛГБТ-маршa в Киеве

Ребекка Хармс переживает за проведение ЛГБТ-маршa в Киеве
Ребекка Хармс

Полиция открыта к диалогу с организаторами мероприятия

12.05.17 51
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Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что 5 тысяч человек примут участие в "марше равенства за права ЛГБТ" 18 июня в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве в Facebook.

Согласно сообщению, начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко обсудил с Хармс вопросы обеспечения безопасности граждан и охраны правопорядка в столице во время "марша равенства за права ЛГБТ", проведение которого запланировано в июне.

"В этом году существует риск получить большой вызов, потому что на этот раз принять участие в мероприятии планирует до пяти тысяч участников - это вдвое больше, чем раньше", - отметила Хармс. В свою очередь Крищенко заверил, что, несмотря на то, что пока неизвестно где и когда состоится марш, полиция открыта к диалогу с организаторами мероприятия.

Напомним, Тереза Мэй поддержала чеченских геев.

 

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