Россия требует амнистии для 62 человек, сидящих в тюрьмах Украины, - Геращенко

Сегодня в Миснке состоится очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, одним из главных вопросов будет верификация списков для разблокирования процесса освобождения заложников.

Об этом сообщает Укринформ.

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По данным Геращенко, в заложниках на территории Донецкой и Луганской областей остается 128 граждан Украины. Другая сторона подает списки из 640 человек с требованием их освободить.

В этом списке российская сторона требует амнистии 62 человек - тех, кого по украинскому законодательству нельзя помиловать за сверхтяжелые преступления, - говорит Геращенко.

Напомним, верификация списков пленных в "ЛНР" проходит по той же схеме, что и в "ДНР".