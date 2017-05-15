Россия требует амнистии для 62 человек, сидящих в тюрьмах Украины, - Геращенко

Сегодня в Миснке состоится очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.
По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, одним из главных вопросов будет верификация списков для разблокирования процесса освобождения заложников.
Об этом сообщает Укринформ.
По данным Геращенко, в заложниках на территории Донецкой и Луганской областей остается 128 граждан Украины. Другая сторона подает списки из 640 человек с требованием их освободить.
В этом списке российская сторона требует амнистии 62 человек - тех, кого по украинскому законодательству нельзя помиловать за сверхтяжелые преступления, - говорит Геращенко.
Напомним, верификация списков пленных в "ЛНР" проходит по той же схеме, что и в "ДНР".