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Главная » Страна » Украину пригласили присоединиться к средиземноморской торговой конвенции, - Кубив

Украину пригласили присоединиться к средиземноморской торговой конвенции, - Кубив

Украину пригласили присоединиться к средиземноморской торговой конвенции, - Кубив
Степан Кубив / Фото: facebook.com/mineconomdev

Это позволит улучшить производственные возможности украинских компаний

17.05.17 175
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Совместный комитет Региональной конвенции о Пан-евро-средиземноморских преференциальных правил происхождения официально пригласил Украину к конвенции Пан-Евро-Мед. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что данное решение позволит улучшить производственные возможности украинских компаний.

"Решение Совместного комитета является важным процедурным шагом на пути присоединения к Конвенции - важному инструменту регионального сотрудничества. А еще - это реальный шаг для поддержки Украины, наших производителей и экспортеров, над которым мы долго работали. Присоединение к Конвенции позволит улучшить производственные возможности украинских компаний, способствовать созданию большей добавленной стоимости, увеличит приток инвестиций, способствовать созданию новых рабочих мест", - сказал Кубив.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли оценило падение украинского экспорта в 2016 году в 4,6% (сокращение на $1,8 млрд) по сравнению с 2015 годом, что совпадает с оценкой Государственной службы статистики. 

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