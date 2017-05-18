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Ситуация в Донбассе

Видео Укроборонпром показал танки для десантников

<span class="label red">Видео</span> Укроборонпром показал танки для десантников
Фото: ukroboronprom.com.ua

Боевые машины разгоняются до 70 км/час

18.05.17 1176
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В государственном концерне "Укроборонпром" показали изготовленные на Харьковском бронетанковом заводе боевые танки Т-80 для ВДВ.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

За свои скоростные свойства, которые обеспечивает газотурбинный двигатель с максимальной мощностью в 1250 л.с., что разгоняет Т-80 до 70 км/ч, в войсках этот танк называют "летающим".

Для получения столь впечатляющих результатов на заводе был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огнем, повышению защиты машины и другие работы.

На видео зафиксирована проверка точности огня из 125-мм пушки, сила выстрела которого выкорчевала столб, а также ходовые испытания, в том числе преодоление специальной горки.

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