В государственном концерне "Укроборонпром" показали изготовленные на Харьковском бронетанковом заводе боевые танки Т-80 для ВДВ.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

За свои скоростные свойства, которые обеспечивает газотурбинный двигатель с максимальной мощностью в 1250 л.с., что разгоняет Т-80 до 70 км/ч, в войсках этот танк называют "летающим".

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Для получения столь впечатляющих результатов на заводе был проведен целый комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огнем, повышению защиты машины и другие работы.

На видео зафиксирована проверка точности огня из 125-мм пушки, сила выстрела которого выкорчевала столб, а также ходовые испытания, в том числе преодоление специальной горки.