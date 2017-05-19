70% теплосетей Киева исчерпали ресурс эксплуатации

В Киеве 70% теплосетей исчерпали свой ресурс эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго в Facebook.

Киевэнерго заявляет, что прорыв теплосети на проспекте Героев Сталинграда произошел в результате аварийного повреждения теплосети.

"Повреждение тепломагистрали диаметром 1000 мм, которая была проложена в 1977 году, произошло из-за сверхнормативной эксплуатации. Отметим, 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 19 мая, в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда провалился асфальт из-за того, что прорвало теплосеть. В результате аварии, не менее 25 домов осталось без воды. Трубам более 35 лет, хотя по регламенту их надо было менять лет 10 назад. На данный момент, на месте происшествия работают службы, которые прогнозируют закончить работы до завтрашнего вечера.