НАБУ рассказало, как экс-депутат обманул ЕСПЧ и в сговоре с Минюстом украл из бюджета 54 млн грн

По данным СМИ, речь идет о бывшем нардепе от "НФ" Георгии Логвинском. Вместе с ним подозрение получили пять его сообщников

НАБУ подозревает бывшего уполномоченного Кабмина по делам ЕСПЧ Бориса Бабина и экс-нардепа от "НФ" Георгия Логвинского в завладении 54,1 млн грн.

Об этом говорится в релизе НАБУ и в Facebook Бабина.

Вместе с Бабиным и Логвинским сообщения о подозрении в денежных махинациях получили еще четыре человека.

По версии следствия, в 2013-2016 годах злоумышленники реализовали масштабную схему, при которой ввели в заблуждение ЕСПЧ и получили из госбюджета 54,1 млн. грн.

Дело в том, что представитель компании "Золотой Мандарин Ойл" отправил в ЕПСЧ заявление о взыскании с "Киевэнерго" указанной суммы в качестве долга за хранение мазута (госкомпания якобы не выполняла свои обязательства).

При этом, еще до подачи заявления в европейский суд "Мандарин Ойл" передала право требования к "Киевэнерго" другой компании, тоже связанной с владельцем "Мандарина". Об этом ЕСПЧ не сообщили.

Когда "Мандарин" выиграл дело, он не стал идти в исполнительные службы и требовать выплаты средств.

Вместо этого компания, при содействии руководства Минюста, заключила мировую между с другой частной компании, у которой было право требования к "Киевэнерго". Таким образом, дельцам удалось получить из бюджета 54,1 млн грн.

По данным УП, среди подозреваемых – бывший первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая.

Как ранее сообщал Фокус:

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