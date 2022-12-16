Экс-нардеп от Одесской области Евгений Дейдей жив, — супруга (видео)

По словам жены Дейдея, с ее мужем все в порядке и он находится за пределами Украины. Женщина пытается с ним развестись и оформить алименты на детей.

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Супруга бывшего народного депутата от Одесской области Евгения Дейдея Дарина заявила, что ее муж жив. По ее словам, она не общалась с ним с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Об этом женщина рассказала журналистам проекта BIHUS Info.

Дарина отметила, что думала, что Евгений погиб. Однако сама недавно узнала, что муж живой и с ним все в порядке.

"Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив. И у него все хорошо, он скорее всего за границей", — сказала женщина.

[ + – ] Дарина о своем муже Евгении Дейдее

Журналисты отметили, что сейчас Дарина подает на развод с бывшим народным депутатом. Кроме того, ранее "Украинские новости" также заявляли о том, что Дарина хочет развестись с Дейдеем и требует алименты на детей. Сообщается, что иск был подан в Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Документы поступили в суд 1 сентября. Ответчиком указан сам Евгений , а третьим лицом Служба по делам детей Бориспольской РГА. Предмет иска – расторжение брака, определение места жительства детей и взыскание алиментов.

[ + – ] Материалы суда по разводу Дейдей с женой Фото: Українські новини

Еще в марте 2022 года Дарина заявляла, что е муж Евгений Дейдей погиб.

"Я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", — заявила тогда Дарина.

Правда, обстоятельства смерти мужа она не разглашала.

СМИ о криминальном прошлом Дейдея

Журналисты BIHUS Info предположили, что Дейдей хочет стереть свое криминальное прошлое, а потому и решил исчезнуть из социальных сетей, уехать из Украины. Так, они заявили, что еще в 2012 году Евгений был осужден за разбойные нападения на прохожих в Одессе, которые совершил с подельником Алексеем Ляховольским. Суворовский районный суд города Одессы приговорил подсудимых к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества (с отсрочкой на три года).

По словам журналистов, в 2014 году Дейдей решил оспорить приговор в Одесском апелляционном суде. Тот удовлетворил просьбу, а потому Евгений смог баллотироваться на парламентских выборах от партии "Народный фронт".

Кроме того, как пишет издание Слідство.Інфо, Евгений организовал завоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Радое Звицера, которое состоялось в Киеве весной 2020 года. В материале говорится, что один из лидеров балканского наркоклана "Ковач" Радое Звицер приехал на территорию Украины вместе с семьей в 2019 году. В мае 2020 года его расстреляли в центре Киева, на территории одного из жилых комплексов. В него попало не менее пяти пуль, но он выжил. На тот момент Дейдей работал помощником начальника Главного управления Национальной полиции Киева.

Кто такой Евгений Дейдей

Уроженец города Рени, воевал в АТО с 2014 года, в том же году был избран в Верховную Раду по списку "Народного фронта", был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. В 2017 году был ранен во время военных действий на Донбассе.

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