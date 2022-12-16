Екс-нардеп від Одеської області Євген Дейдей живий — дружина (відео)

За словами дружини Дейдея, з її чоловіком усе гаразд і він перебуває за межами України. Жінка намагається з ним розлучитися та оформити аліменти на дітей.

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Дружина колишнього народного депутата від Одеської області Євгена Дейдея Дарина заявила, що її чоловік живий. За її словами, вона не спілкувалася з ним з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Про це жінка розповіла журналістам проєкту BIHUS Info.

Дарина зазначила, що думала, що Євген загинув. Проте сама нещодавно дізналася, що чоловік живий і з ним усе гаразд.

"Мені сказали, що він загинув, але потім я дізналася, що він живий. І в нього все добре, він, швидше за все, за кордоном", — сказала жінка.

[ + – ] Дарина про свого чоловіка Євгена Дейдея

Журналісти зазначили, що зараз Дарина подає на розлучення із колишнім народним депутатом. Крім того, раніше "Українські новини" також заявляли про те, що Дарина хоче розлучитися з Дейдеєм та вимагає аліменти на дітей. Повідомляється, що позов було подано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Документи надійшли до суду 1 вересня. Відповідачем зазначено сам Євген, а третьою особою Служба у справах дітей Бориспільської РДА. Предмет позову – розірвання шлюбу, визначення місця проживання дітей та стягнення аліментів.

[ + – ] Матеріали суду з розлучення Дейдей із дружиною Фото: Українські новини

Ще в березні 2022 року Дарина заявляла, що її чоловік Євген Дейдей загинув.

"Я так сильно люблю тебе. Ти ж клявся бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишусь твоєю дружиною", — заявила тоді Дарина.

Щоправда, обставин смерті чоловіка вона не розголошувала.

ЗМІ про кримінальне минуле Дейдея

Журналісти BIHUS Info припустили, що Дейдей хоче стерти своє кримінальне минуле, а тому й вирішив зникнути із соціальних мереж, виїхати з України. Так, вони заявили, що ще у 2012 році Євгена було засуджено за розбійні напади на перехожих в Одесі, які вчинив зі спільником Олексієм Ляховольським. Суворівський районний суд міста Одеси засудив підсудних до п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна (з відстроченням на три роки).

За словами журналістів, у 2014 році Дейдей вирішив оскаржити вирок в Одеському апеляційному суді. Той задовольнив прохання, тому Євген зміг балотуватися на парламентських виборах від партії "Народний фронт".

Крім того, як пише видання Слідство.Інфо, Євген організував завезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Радої Звіцера, який відбувся у Києві навесні 2020 року. У матеріалі йдеться, що один із лідерів балканського наркоклану "Ковач" Радої Звіцер приїхав на територію України разом із сім'єю у 2019 році. У травні 2020 року його розстріляли у центрі Києва, на території одного із житлових комплексів. У нього потрапило щонайменше п'ять куль, але він вижив. На той момент Дейдей працював помічником начальника Головного управління Національної поліції Києва.

[ + – ] Розслідування BIHUS Info про Євгена Дейдея

Хто такий Євген Дейдей

Уродженця міста Рені, воювало в АТО з 2014 року, того ж року було обрано до Верховної Ради за списком "Народного фронту", нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У 2017 році був поранений під час воєнних дій на Донбасі.

Раніше Фокус писав, що НАЗК підозрює нардепа Королевську в корупції на 50 млн грн. НАЗК виявило невідповідності у податковій декларації. За словами нардепа, житло за 2 млн доларів придбав її батько. Проте його сумарний дохід за 15 років із 1998 по 2013 рік не перевищував 165 тисяч гривень.

Ще нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що нардеп Тищенко намагався таємно проникнути на приватну територію. За словами журналіста Віталія Глаголи, поліція зупинила спробу народного депутата Миколи Тищенка пробратися на територію приватної бази "Грінвуд 2005".