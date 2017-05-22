США пообещали передать Украине конфискованные деньги Лазаренко, - ГПУ

Возможно, это произойдет уже в 2017 году

Профильные службы США заверили украинскую сторону, что в случае принятия судебной инстанцией решения о конфискации средств украинского экс-премьера Павла Лазаренко, большая их часть будет передана Киеву. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сотрудничаем и по делу Лазаренко... Мы надеемся, что в этом году наконец-то выйдем на финал и Украина имеет заверение соответствующих служб США в том, что она может рассчитывать на получение большей части вероятно конфискованных средств", - сказал генпрокурор.

Напомним, заместитель генерального прокурора Евгений Енин в декабре 2016 года заявил, что Украина рассчитывает получить $280 млн из средств, незаконно выведенных за границу бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

"Там $280 млн. Речь идет о нескольких юрисдикциях. Мы сейчас находимся на финальной стадии судебного расследования в США. И после того, в США решение будет принято, в этом гражданском иске мы сможем начать переговоры с этими 5 юрисдикциями относительно возвращения денег", - сказал Енин.

По его словам, речь идет об Антигуа и Барбуда Гернси, Лихтенштейне, Литве и Швейцарии.

Енин также отметил, что Украина может рассчитывать на возвращение полных сумм и будет вести переговоры о разделе этих активов.