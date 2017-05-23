Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларов

В Запорожской области заключенные Ореховской колонии № 88 занимались печатанием фальшивых денег.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре по итогам проверки в исправительном заведении.
"Обнаружены поддельные доллары США, средства и оборудование для изготовления поддельных денег, которые, по предварительным данным, в течение нескольких лет изготавливались в этом учреждении "под патронатом" администрации", - рассказали в ведомстве.
Как отмечается, за указанный период фальшивомонетчики сумели напечатать не менее 3,5 млн российских рублей, $50 тысяч и более 45 тысяч гривен.
Напомним, банк Англии рассматривает возможность выпуска купюр с пальмовым маслом.