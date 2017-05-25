Лутковскую не пустили к украинским заложникам в ОРДЛО, - Геращенко

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская не получила доступ к заключенным на временно оккупированной территории Донбасса и находящимся там заложникам.

Об этом во время выступления в парламенте сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

"Вчера в Минске украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лутковская выдвинула требование посетить тюрьмы на оккупированной территории", - рассказала Геращенко.

Депутат напомнила, что на оккупированных территориях в местах лишения свободы содержатся тысячи преступников, приговоры которым были вынесены еще до конфликта в Донбассе.

"А это также граждане Украины, и мы должны понять, в каких условиях их содержат. Но ключевое - там содержатся наши заложники, по которым мы боремся", - добавила Геращенко.

По ее словам, "Российская Федерация и вторая сторона отказали украинскому уполномоченному".

"Они сказали, что некий "омбудсмен" так называемой "ДНР" уже дал соответствующий мандат одному депутату Верховной Рады Украины. Представляем, о чем говорится", - посетовала Геращенко.

Напомним, по данным Геращенко, на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей Украины находятся 127 украинских заложников.