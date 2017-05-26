На момент смерти Цвях служил в "народной милиции "ЛНР" в так называемом звании "майора"

В Донбассе ликвидирован экс-главарь батальона террористов "Хулиган" Владимир Цвях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на так называемую пресс-службу "народной милиции "ЛНР".

"При каких обстоятельствах он погиб, а также информация о других погибших уточняется", – говорится в сообщении.

На момент смерти Цвях служил в рядах "народной милиции "ЛНР" в так называемом звании "майора".

Ранее о смерти Цвяха на своей странице в Facebook сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин. Он уничтожен "на передовой, вместе с командиром своей разведки", написал журналист.