В НАБУ рассказали, что ищут в окружном админсуде Киева

В пятницу, 26 мая, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева и по месту жительства его председателя.
Как заявили в пресс-службе НАБУ, обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения главы суда на основании анализа электронного декларации.
"Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами Окружного административного суда Киева о деятельности Бюро, в частности по делу об обжаловании назначения первого заместителя Директора Национального бюро Гизо Углавы, являются откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения", - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Окружном суде Киева начался обыск.