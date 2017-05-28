Боевики два часа обстреливали Красногоровку: попали в больницу и школу

Российско-террористические войска начали обстрел Красногоровки в 6:40 28 мая. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Снаряды повредили здание городской больницы. В 7:45 под непрекращающимися обстрелами сотрудники полиции начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения – в основном, это люди пожилого возраста.

Несколько снарядов упало в жилом сектора города – в районе завода.

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Кроме того, под удар артиллерии попала школа №2 - здание загорелось.

К 8:40 в городе наступила тишина.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.