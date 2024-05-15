ВС РФ продвинулись возле двух населенных пунктов Харьковщины: что изменилось на фронте (карты)

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска украинские военные переместились на более выгодные позиции во избежание потерь. ВСУ не дают врагу возможности закрепиться и проводят контратаку, рассказали в Генштабе.

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Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле двух населенных пунктов в Харьковской области, речь идет о Волчанске и Калиновке. Об этом сообщили аналитики DeepState ночью 15 мая в своем Telegram.

"Враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки", — говорится в сообщении аналитиков.

Продвижение ВС РФ возле Волчанска Ситуция возле Калиновки

Кроме этого, в DeepState отметили об уточнении в Красногоровке Донецкой области.

Фронт возле Красногоровки Донецкой области

Наступление ВС РФ в Харьковской области: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении украинские военные отбили 11 вражеских атак за 14 мая. Речь идет о направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (Россия) — Волчанск.

Украинские подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска. Это произошло для сохранения жизней бойцов и избежания потерь из-за огневого воздействия и штурмов россиян. Зато ВСУ не дают противнику закрепиться, проводятся контратакующие действия, военные РФ находятся под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА.

На этом направлении потери личного состава россиян за сутки составили 162 бойца, также было уничтожено и повреждено 26 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация возле Красногоровки: что говорят в Генштабе ВСУ

На Кураховском направлении, по данным Генштаба, подразделения ВСУ отбили семь атак россиян в течение 14 мая, это произошло на направлениях Старомихайловка — Красногоровка, Марьинка — Георгиевка, Славное — Новомихайловка.

Напомним, 15 мая в "Атеш" сообщили, что на Харьковском направлении противник несет большие потери. В частности, зафиксированы потери до 70% личного состава.

14 мая военный аналитик Defence Express Иван Киричевский заявил, что наступление ВС РФ на Харьковщине не стало неожиданным для Сил обороны. Это подтверждает неспособность врага прорваться в Волчанск, тогда как в начале полномасштабного вторжения населенный пункт был захвачен за несколько часов.